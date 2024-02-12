"برشلونة" أكثر الفرق النسائية إيرادات في العالم بـ 13.5 مليون يورو

يعد فريق برشلونة الإسباني النسائي لكرة القدم، أكثر فريق نسائي إيرادات مالية في العالم، وبلغت عوائده في 2023 نحو 13.4 مليون يورو بزيادة بلغت 74 % عن عام 2022، وفقاً لدراسة أجرتها شركة ديلويت المتخصصة في مجال التدقيق المالي على أفضل 15 فريق كرة قدم نسائي في العالم.

وحل ثانيا، فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بثمانية ملايين يورو. وجاء ريال مدريد الإسباني الثالث في القائمة، وفقاً للدراسة بزيادة مذهلة وصلت إلى 416 % وبإيرادات بلغت 7.4 مليون يورو.

كما ضمت القائمة فريق مانشستر سيتي بإيرادات بواقع 5.3 مليون، آرسنال 5.3 مليون، تشيلسي 4.1 مليون، باريس سان جيرمان 3.7 مليون، آينتراخت فرانكفورت 3.6 مليون، بايرن ميونخ 3.1 مليون، توتنهام 2.6 مليون، ليفربول 2.1 مليون، بنفيكا 1.5 مليون، إيفرتون 1.3 مليون، وست هام 1.3 مليون، وأخيراً يوفنتوس 1.2 مليون يورو.

يذكر أن الفرق النسائية تحصل على 20 % من النقل التلفزيوني، 58 % من الرعايات والإعلانات، و22 % من تذاكر المباريات.