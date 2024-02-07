"السعودية للكهرباء" تنتهي من طرح صكوك ثنائية الشريحة بقيمة 2.2 مليار دولار

انتهت الشركة السعودية للكهرباء من طرح شريحة صكوك بأجل استحقاق خمسة أعوام (الشريحة الأولى) وشريحة صكوك بأجل استحقاق عشرة أعوام (الشريحة الثانية) بقيمة إجمالية بلغت 2.2 مليار دولار أمريكي.

وقالت الشركة: إن قيمة الطرح للشريحة الأولى بلغت 800 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الشريحة الثانية 1400 مليون دولار، بعدد صكوك 4000 صك للشريحة الأولى، و7000 صك للشريحة الثانية.

ووفقا لبيان للشركة على "تداول"، بلغت القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، فيما بلغ عائد الصك للشريحة الأولى عائد سنوي ثابت بمعدل 4.942 %، والشريحة الثانية عائد سنوي ثابت بمعدل 5.194 %.

ومن الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.

كما سيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية. ويمكن بيع الصكوك بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي 1993، بصيغته المعدلة.