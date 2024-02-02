الأندية الإنجليزية تنفق 100 مليون جنيه استرليني خلال فترة الانتقالات الشتوية

أسدل الستار أمس على فترة الانتقالات الشتوية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 / 2024 وشهدت فترة الانتقالات المنقضية إنفاق أندية المسابقة العريقة 100 مليون جنيه استرليني فقط (127 مليون دولار) من أجل التعاقد مع لاعبين جدد، في واحدة من أهدأ فترات الانتقالات بالمسابقة في عصرها الحديث.

ووفقا لتقديرات شركة "ديلويت" العالمية فإن تلك المبالغ تقل كثيرا عن النفقات التي تكبدتها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في يناير من العام الماضي، التي بلغت 815 مليون جنيه استرليني، لجلب صفقات جديدة.

كما يقل هذا المبلغ كثيرا عن متوسط نفقات أندية البطولة في فترة الانتقالات الشتوية، الذي يزيد قليلا عن 319 مليون جنيه استرليني منذ موسم 2016 / 2017، حينما قفزت قيمة حقوق البث التلفزيوني المحلي لأول مرة إلى أكثر من خمسة مليارات جنيه استرليني في دورة مدتها ثلاثة أعوام.

وربما يعود السبب في الانخفاض الحاد في نفقات أندية المسابقة لتعزيز صفوفها في الانتقالات الشتوية، للثبات النسبي في عائدات البث، والتهديد بفرض عقوبات مشددة بموجب لوائح الربح والاستدامة، التي وضعتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، مثلما حدث مع فريق إيفرتون، الذي عوقب بخصم عشر نقاط من رصيده في البطولة هذا الموسم، لانتهاكه تلك اللوائح.

وصرح تيم بريدج، الشريك الرئيس في مجموعة الأعمال الرياضية التابعة لشركة ديلويت: "بعد الإنفاق القياسي لأندية البطولة في فترات الانتقالات الثلاث الأخيرة، فقد أصبح إنفاقها في يناير الماضي منخفضا".

أضاف بريدج: "من المرجح أن يكون هذا النهج الأكثر حكمة، الذي انتهجته فرق المسابقة مدفوعا بالمستوى المرتفع للإنفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية، وربما تأثرت الأندية أيضا بالوعي المتزايد باللوائح المالية لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والتداعيات المحتملة لعدم الامتثال لها".

وشدد بريدج: "يظل تأمين موهبة اللاعبين الذين يمتلكون القدرات الفنية العالية أمرا محوريا لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لكننا رأينا في هذه النافذة الشتوية أن الاحتفاظ بهم كان أولوية لفرق المسابقة".

بلغ إجمالي نفقات أندية البطولة نحو 70 مليون جنيه استرليني بحلول الموعد النهائي لغلق النافذة الشتوية، متساويا مع فترة انتقالات يناير 2021 التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا، حينما تمثلت أبرز صفقات البطولة خلال تلك الفترة التعاقد مع سعيد بن رحمة وأمادو دياللو ومورجان سانسون، مقابل مبالغ تزيد عن عشرة ملايين جنيه استرليني.

وأسهمت الصفقات التي أبرمت في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، في ارتفاع إجمالي النفقات إلى 100 مليون جنيه استرليني، حيث كان من بينها تعاقد أستون فيلا مع مورجان روجرز، لاعب ميدلسبره.