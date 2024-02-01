"المجموعة السعودية" تربح 11 مليون ريال خلال الربع الرابع

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، تحقيق صافي ربح بلغ 11 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2023، مقارنة بخسائر بلغت 296 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. ويعود سبب ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة في الربع الحالي، حيث حققت المشاريع أرباحا مقارنة بخسائر خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة إلى وجود أعمال صيانة دورية مجدولة خلال الربع المماثل من العام السابق للمشروع "الشركة السعودية للبوليمرات"