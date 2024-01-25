264 ألف ريال قيمة إطارات سيارات "فورمولا الدرعية"

تبلغ قيمة إطارات سيارات الفرق المشاركة في منافسات بطولة العالم إي بي بي للفورمولا إي 2024 في الدرعية التاريخية 264 ألف ريال قيمة 176 إطارا، وذلك وفقا لمشاركين في السباق.

وتنطلق في الدرعية غدا للمرة السادسة على التوالي بطولة العالم إي بي بي للفورمولا إي من خلال الجولتين الثانية والثالثة من الموسم العاشر لمدة يومين.

وقدر المشاركون -الذين التقتهم "الاقتصادية"- تكلفة الإطار الواحد بـ1500 ريال، بتقنيتين مبتكرتين لإنشاء إطار يتمتع بمقاومة استثنائية للتآكل، ومعالجة مرنة ودقيقة، وقبضة قوية، وفقا لأسعار المزود الحصري للإطارات حتى 2025.

ويحق لكل فريق مشارك في الجولتين الثانية والثالثة استخدام ثمانية إطارات فقط للسيارة الواحدة، حيث يشهد السباق مشاركة 22 من نخبة السائقين يمثلون 11 فريقا عالميا للمشاركة في الحدث المرتقب.

وتبلغ إطارات تكلفة السيارة الواحدة (الأساسية والاحتياطية) 12 ألف ريال، 24 ألف ريال لكل فريق، ويحتوي الإطار (18 بوصة) على نسبة 30 في المائة من المواد المطلوبة، خاصة في الأجواء الحارة والرطبة.