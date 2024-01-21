إنفانتينو: طبقوا الخسارة التلقائية للمسيئين عنصريا

طالب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتطبيق عقوبة الخسارة التلقائية على الفرقاء التي يرتكب مشجعوها إساءات عنصرية بعد الحادثتين اللتين وقعتا في أودينيزي وشيفيلد أمس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن لاعبي ميلان الإيطالي تركوا الملعب بعدما أبلغ الحارس الفرنسي الدولي مايك ماينان عن سماعه أصوات قرود قادمة من مدرجات الجماهير في ملعب فريولي.

وقال كاسي بالمر لاعب كوفنتري، إنه تلقى إساءة مشابهة في هيلزبورو وتوقفت المباراة التي فاز بها فريقه 2/ 1 عدة دقائق بينما كان يتحدث حكام اللقاء مع المدربين.

في النهاية عاد لاعبو ميلان ليحققوا الفوز بالمباراة 3/ 2 في الوقت بدل الضائع، لكن إنفانتينو قال: إنه يجب أن تكون هناك عقوبات أقوى.

وقال في منشور لـ"فيفا" على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم: "إضافة إلى العمليات الثلاثة (إيقاف المباراة أول مرة، إيقاف المباراة ثاني مرة، إلغاء المباراة)، يجب أن نطبق عقوبة الخسارة التلقائية على الفرقاء التي يرتكب جماهيرها إساءات عنصرية وتتسبب في إلغاء المباراة، إضافة لفرض حظر عالمي على دخول الملاعب، وتوجيه اتهامات جنائية للعنصريين".

وأضاف: "فيفا وكرة القدم يظهران التضامن الكامل لضحايا العنصرية وأي نوع من أنواع التمييز، بشكل حاسم: لا للعنصرية، لا لأي نوع من أنواع التمييز".

وأردف: " الأحداث التي وقعت في أودينيزي وشيفيلد السبت بغيضة للغاية، وغير مقبولة على الإطلاق، دعمي كله للاعبين الذين تأثروا بأحداث السبت".

وأكد: "نحن بحاجة إلى أن يتخذ جميع المعنيين الإجراءات اللازمة، بداية من التعليم في المدارس، لكي تفهم أجيال المستقبل أن هذا ليس جزءا من كرة القدم أو المجتمع".