حارس ميلان يدعو إلى تطبيق عقوبات لمكافحة العنصرية

دعا مايك ماينان حارس فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم إلى تطبيق عقوبات صارمة من أجل مكافحة العنصرية في الرياضة.

وجاءت دعوة ماينان بعد مغادرته أرض الملعب لفترة قصيرة في الشوط الأول من مباراة فريقه أمام أودينيزي أمس احتجاجا على هتافات عنصرية ضده.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ماينان نبه حكم المباراة قبل مغادرة الملعب بسبب الهتافات العنصرية المتكررة من الجماهير المحلية، وتبعه زملاؤه إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس، ثم عاد إلى المرمى بعد دقائق معدودة.

وقال ماينان لشبكة سكاي سبورتس إيطاليا "قلت إنه لا يمكننا ممارسة رياضة كرة القدم بهذه الطريقة، هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك".

وأضاف "يجب تطبيق عقوبات صارمة جدا لأن الكلام لم يعد يفيد، ينبغي علينا القول إن ما يفعلونه خطأ، لا يتعلق الأمر بالجمهور بأكمله، معظم المشجعين يريدون تشجيع فريقهم وإطلاق صيحات الاستهجان ضدك، هذا طبيعي، لكن ما حدث غير مقبول".

وقال ماينان واصفا الأحداث التي دفعته للخروج من الملعب "ما حدث في الشوط الأول هو أنني سمعت صوتا يشبه صوت القردة عند تنفيذ ركلة المرمى الأولى، ولم أقل شيئا، في المرة الثانية التي ذهبت فيها للحصول على الكرة، سمعت الصوت مجددا أخبرت الحكم الرابع والجهاز الفني لفريقي بما حدث".

وأضاف "كنت غاضبا لأنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر، لم أكن أرغب في استكمال المباراة، لكننا فريق واحد ولم أستطع ترك زملائي بهذه الطريقة".

وسجل المهاجم نواه أوكافور هدفا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليمنح ميلان الفوز بنتيجة 3/2.