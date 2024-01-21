ضابط الشرطة يقود نهائي السوبر الإيطالي

اختار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الحكم أنطونيو رابوانو لإدارة نهائي كأس السوبر الإيطالي غدا، الذي يجمع نابولي وإنتر ميلان على أرض ملعب الأول بارك في الرياض.

وتضمنت قائمة حكام النهائي المساعدين فاليريو كولاروسي، وأليسيو تولفو، وماركو دي حكم رابع ومارسيلو روسي الحكم الاحتياطي، فيما سيتولى ألياندرو دي باولو إدارة غرفة تقنية الفيديو المساعد الـVAR بمعاونة جيانلوكا أوريليانو.

وقاد رابوانو (38 عاما)، الذي عمل ضابط شرطة في مسقط رأسه "شرطة ريميني"، هذا الموسم عشر مباريات في الدوري الإيطالي (سيريا A، وسيريا B)، منها مباراة لنبولي وكسبها 2/0 أمام ساليرنيتانا، ومباراة للانتر أمام مونزا وكسبها 5/1.

كما أظهر رابوانو الأصفر فيها 42 مرة، الأصفر الثاني في المباراة نفسها ثلاث مرات، والأحمر المباشر مرة واحدة، واحتسب ست ضربات جزاء.

كما ستحمل هذه المواجهة للحكم رابوانو الرقم 241 مباراة خلال مشواره التحكيمي الذي بدأ وهو في سن الـ15 وتحديدا في 2000 قبل أن ينطلق موسم 2010/2011 في دوري المحترفين، كلها في إيطاليا باستثناء مباراتين وديتين للفئات السنية بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأمريكي والثانية بين المنتخب الإنجليزي أيضا ونظيره الدنماركي.