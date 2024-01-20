50 ألف زائر لـ "بيت الصقر" في 6 أيام

يواصل "بيت الصقر" في منطقة كتارا في العاصمة القطرية الدوحة، استقبال الجماهير السعودية والآسيوية، وذلك على هامش كأس آسيا التي تحتضنها دولة قطر حتى العاشر من فبراير المقبل.

وأعرب أحمد الجاسر المشرف العام على "بيت الصقر"، عن سعادته باستضافة الجماهير في منطقة بيت الصقر التي باتت وجهة مفضلة لجماهير كأس آسيا، مرحبا بجميع الزوار ومتمنيا لهم جولة ممتعة وأوقاتا رائعة، وقال، "استقبل بيت الصقر بعد ستة أيام عمل أكثر من 50 ألف مشجع، ويتيح لزواره تجربة رائعة بما يزخر به من وسائل مختلفة للترفيه وكذلك سيكون فرصة للتعرف عن قرب على الثقافة السعودية وعلى تاريخ المنتخب الوطني".

وينتظر أن يستقبل "بيت الصقر" الجماهير السعودية والآسيوية غدا لمتابعة مباراة المنتخب السعودي أمام قيرغيزستان في ثاني مباريات الأخضر بكأس آسيا.

وكان "بيت الصقر" استقبل بطاقته الاستيعابية الكاملة الجماهير الوطنية والآسيوية، الثلاثاء الماضي، التي تابعت مباراة المنتخبين السعودي والعماني، وحسمها الأخضر 2 / 1 في مستهل مشواره في بكأس آسيا، علما بأن المقر السعودي يبث جميع مباريات كأس آسيا للجماهير التي تنطلق في توقيت بعد افتتاح البيت يوميا في الرابعة مساء.

وافتتح الاتحاد السعودي لكرة القدم الأحد الماضي، منطقة "بيت الصقر" والمخصصة للجماهير السعودية وجماهير آسيا الذين يستقبلهم طيلة أيام الأسبوع من الرابعة مساء حتى الـ12 صباحا، ويقدم تجربة مميزة للزوار من مختلف أعمارهم، إضافة إلى عديد من الفعاليات والأركان بهدف التعرف على الثقافة السعودية وتاريخ المنتخب السعودي.