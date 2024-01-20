بعد 3 تعثرات .. أرسنال يتنفس بكريستال بالاس

حقق أرسنال فوزه الأول في أربع مباريات، بنتيجة ساحقة أمام ضيفه كريستال بالاس 5/0، السبت في المرحلة الـ21 من بطولة إنجلترا في كرة القدم.

بعد تعادل مع ليفربول وخسارتين أمام وست هام وفولهام، نفخ أرسنال الذي تصدر الترتيب لفترة طويلة، الحياة في محاولاته لإحراز اللقب للمرة الأولى منذ 2004، وصعد إلى المركز الثالث، بفارق نقطتين عن ليفربول الذي يحل على بورنوث الـ12 غدا، وبفارق الأهداف عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي لعب مباراة أقل.

أمام 60 ألف متفرج على استاد الإمارات، حسم أرسنال المباراة منطقيا منذ شوطها الأول من الركلات الركنية، بعد هدف رأسي لمدافعه البرازيلي جابريال (11)، ثم أجبر حارس بالاس دين هندرسون على ارتكاب خطأ كلفه الثاني (37).

في الشوط الثاني، أضاف البلجيكي لياندرو تروسار هدف الاطمئنان (59)، قبل أن يزرع البرازيلي الدولي جابريال مارتينيلي هدفين بعد نزوله بديلا بطريقة مشابهة من تسديدتين يمينتين في دقيقة واحدة، عمقا جراح الفريق الضيف (94، 95).

وبعد انتقادات تعرض لها فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا العائد من معسكر دافئ في دبي، بسبب نقص نجاعته الهجومية، افتتح التسجيل عبر لاعب مدافع، قبل أن يحقق أكبر نتيجة له هذا الموسم بعد فوزه على شيفيلد يونايتد بالنتيجة عينها.