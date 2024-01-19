كلمة "فُونولوجيا" أجنبية من أصل إنجليزي، انظر في الكلمة: بعلبكي، المورد الحديث.
ونقلت كما هي إلى العربية مع إبدال الصوامت والصوائت الأجنبية بما يناسبها في العربية نطقاً.
والرديف العربي: النطقيات أو دراسة النظام الصوتي.
انظر مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع، "فُونولوجيا"، وأحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، "فُونولوجيا" وبتعريبه خضع لنظام الجملة العربية ونسبوا إليه فقالوا "فُونولوجي".
الرديف العربي لكلمات دخيلة
كلمة "فُونولوجيا" أجنبية من أصل إنجليزي، انظر في الكلمة: بعلبكي، المورد الحديث.
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