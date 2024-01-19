الرديف العربي لكلمات دخيلة

كلمة "فُونولوجيا" أجنبية من أصل إنجليزي، انظر في الكلمة: بعلبكي، المورد الحديث.‏

ونقلت كما هي إلى العربية مع إبدال الصوامت والصوائت الأجنبية بما يناسبها في العربية نطقاً.‏

والرديف العربي: النطقيات أو دراسة النظام الصوتي.‏

انظر مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع، ‏‏"فُونولوجيا"، وأحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، "فُونولوجيا" وبتعريبه خضع ‏لنظام الجملة العربية ونسبوا إليه فقالوا "فُونولوجي".‏