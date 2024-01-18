بدء العد التنازلي لاستقبال طلبات المشاركة في «اللودج»

أعلنت معامل البحر الأحمر بدء العد التنازلي لاستقبال طلبات المشاركة في الدورة الخامسة من برنامج اللودج - برنامج الإقامة السينمائية المكثف - الذي يأتي بالتعاون مع تورينو للأفلام وبرعاية "فيلم العلا".

ويهدف برنامج اللودج إلى تطوير ودعم المشاريع السينمائية العربية والإفريقية والآسيوية من مرحلة الفكرة إلى مرحلة العرض، من خلال تقديم مجموعة من البرامج التدريبية والورش العملية التي يقدمها نخبة من خبراء صناعة السينما.

وتنتهي مهلة تقديم طلبات المشاركة في الدورة الخامسة من برنامج اللودج للمشاريع السعودية، السبت المقبل الموافق 20 يناير، فيما تمتد المهلة للمشاريع العربية والإفريقية والآسيوية إلى يوم الثلاثاء 30 يناير الجاري.

ويستمر برنامج اللودج لمدة ستة أشهر، ويضم 16 مشروعا سينمائيا مختارا بعناية، حيث سيحصل المشاركون على الدعم المالي والفني اللازمين لإنجاز مشاريعهم.

وتعد معامل البحر الأحمر منصة عالمية لصناعة الأفلام تأسست في عام 2021، وتسعى إلى دعم وتطوير صناعة الأفلام في السعودية والمنطقة العربية والعالم.