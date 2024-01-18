تحت شعار "السرد القصصي" .. إثراء يطلق مؤتمر "تعلم بلا حدود"

يطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، غدا الجمعة النسخة الثانية من مؤتمر "تعلم بلا حدود" تحت شعار السرد القصصي، بحضور ومشاركة 80 متحدثا من دول العالم، وذلك لمدة يومين في مقر إثراء بالظهران.

ويسلط المؤتمر الضوء على التحديات وفرص التعلم المبتكرة، غير التقليدية والرسمية، وتقديم أكثر من 75 من الأنشطة والجلسات الحوارية وورش العمل المتنوعة، التي تركز على موضوعات هي: التعلم مدى الحياة، وبيئات التعلم.

ويهدف المؤتمر إلى تمكين المتخصصين والمتعلمين وتشجيعهم على تبني أدوات تعليمية مبتكرة لإنشاء قنوات تواصل مع جماهيرهم، وتشجيع الحضور لأخذ زمام المبادرة في رحلة التعلم مدى الحياة، إلى جانب تصميم تجارب ملهمة ضمن الصناعة الثقافية الإبداعية وتبادل المعرفة المهنية والحوار الثقافي ونظام التعلم غير الرسمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يقدم المؤتمر للحاضرين الأدوات اللازمة لتعزيز التعلم المستمر ومناقشة مجموعة متنوعة من الموضوعات، التي تشمل أدوات التعلم واستراتيجياته، وأساليب التعلم، وبيئات التعلم، وغرف الخيال، والتأثير الإيجابي للمساحات الاجتماعية، إضافة إلى التعلم من خلال ما وراء الكتب.