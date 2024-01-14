ريال مدريد يكتسح برشلونة 4-1 ويحرز لقب كأس السوبر الإسبانية

توج ريال مدريد بلقب الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، ذلك بعد ان اكتسح غريمه التقليدي برشلونة 4-1 على ملعب "الأول بارك" الخاص بنادي النصر في مدينة الرياض السعودية.

ويعود الفضل في احراز للقب الى ثلاثية "هاتريك" البرازيلي فينيسيوس جونيور (7 و10 و39 ركلة جزاء)، كما أضاف مواطنه رودريغو الذي مرّر ايضا الكرة الذي جاء منها هدف ريال الثاني، الرابع (65). في المقابل، سجّل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد (33).

وشهدت المباراة طرد مدافع برشلونة الأوروغوياني رونالد أراوخو (71).

وقلّص ريال الفارق بينه وبين برشلونة حامل الرقم القياسي بعدد الانتصارات بالسوبر (14 لقبًا)، وبات في جعبة المدريدي 13 لقبًا، بفارق شاسع عن كل من أتلتيك بلباو وديبورتيفو لا كورونيا (3) وأتلتيكو مدريد (2).