أبل تعتزم طرح أول نظارة واقع افتراضي للبيع في أمريكا الشهر المقبل 

أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل اعتزامها طرح نظارتها للواقع الافتراضي (في آر) للبيع في الولايات المتحدة أوائل الشهر المقبل بسعر 3449 دولارا للواحدة، في حين ستفتح باب الحجز المسبق يوم 19 يناير الحالي مع بدء تسليهما في 2 فبراير المقبل.

ومن المتوقع طرح الجهاز الجديد خارج الولايات المتحدة، لكن أبل لم تحدد موعدا لهذه الخطوة أثناء إعلانها في معرض لاس فيجاس الدولي للإلكترونيات (سي.إي.إس) الذي اختتم أعماله يوم الجمعة الماضي.

وتعتقد أبل أن النظارة الذكية فيجن برو ستستخدم في مجالات التعليم قي مؤتمرات الفيديو وإنتاج الموسيقى بوحدات تحكم ثلاثية الأبعاد إضافة إلى بث المحتوى وممارسة الألعاب عبر الإنترنت.

يذكر أن أبل كشفت لأول مرة عن هذا الجهاز في يونيو الماضي، ويجمع بين المحتوى الرقمي ومكونات العمل الحقيقي المحيط بالمستخدم فيما يعرف بالواقع المعزز (أيه.آر) أو دمج الواقع في أول منتج رئيس جديد تقدمه آبل منذ أكثر من عشرة أعوام.

إضافة إلى استخدامات الواقع المعزز، التي تتمتع بإمكانات أكبر في أماكن العمل الرقمية الجديدة، يمكن أيضا استخدام النظارة الجديدة لتغمرك تماما في عالم رقمي، دون أن تظهر لك تفاصيل الغرفة من حولك.

وربما تكون أشد الخاصيات غرابة في نظارة الواقع الافتراضي الجديدة هي وجود شاشة عرض خارجية تظهر عيون المستخدم للأشخاص المحيطين به.

وتقول أبل إنها طورت هذه النظارة للاستخدام في العمل عن بعد أو في المكاتب، حيث تتيح النظارة فيجن برو للمستخدم تشغيل تطبيقات مماثلة على أجهزة آي.أو.إس وماك أو.إس عبر منصة اسمها فيجن أو.إس. لكي تعطي من يرتدي النظارة إحساسا بالعمق، حيث تخلق التطبيقات ظلالا على الأشياء المحيطة به.