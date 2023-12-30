«الهدا» .. بيئة فريدة وركيزة أساسية للنموذج السياحي الطبيعي

تميز مركز الهدا في محافظة الطائف بتضاريسه الطبيعة والجبلية الخضراء، ما يجعله وجهة ممتعة وشيقة لمحبي السياحة والمغامرة والرياضة، حيث تقف فيه الجبال شامخة بقساوتها مشكلة لوحة جمالية، يتجاذب في ثناياها الضباب والسحاب، ومقصدا سياحيا تشد الرحال لزيارته ومشاهدة روعته، لما يضمه من مناظر وتنوع حيوي، وبرودة ممتعة للأجواء على مدار العام، إضافة إلى كونه متنفسا لكثير من السياح من داخل المملكة وخارجها، خاصة في الفترة التي تعقب أرضه هطول الأمطار والأيام الموسمية.

ويعد المركز بيئة فريدة وركيزة أساسية للنموذج السياحي الطبيعي، ومنتجعا سياحيا جميلا يكتظ بمرتاديه، وملاذا رائعا للباحثين عن الهدوء والراحة والاستجمام وسط شلالات مياهه العذبة المنحدرة من الصخور الصماء، والغابات الكثيفة بأشجار العرعر التي تنمو في ربوعه.

ويجد مركز الهدا لنفسه حضورا متصدرا من بين أهم المناطق الثرية في محافظة الطائف، بسبب امتداده الواسع ومساحته وتفرعاته المتعددة، إضافة إلى مكانته التاريخية العريقة، حيث يضم أكثر من 44 قرية وطريقا أثريا للقوافل يسمى بـ"درب الجمالة" مجاورا طريق الكر (العقبة) الذي يربط المناطق التهامية ومكة المكرمة وجدة وغيرها بمناطق السراة، حيث يتمتع المركز بأرضه الخصبة ومياهه الوفيرة التي أهلته ليكون مكانا مناسبا لزراعة أصناف عديدة من المحاصيل الزراعية ومن أشهرها الورد الطائفي، والتوت، والمشمش، إضافة إلى عديد من الزراعات والمحاصيل الموسمية مثل: التين بنوعيه، والعنب، والبخارى.

ويحظى مركز الهدا بتكاثر وفير لمختلف الحيوانات من الثديات، وأنواع عديدة من الطيور وتنوع أحيائي للأشجار، وانسجام تكويني للجبال الراسيات التي تغلفها السحب البيضاء، المتربعة على سلسلة جبال السروات، حيث يزخر الهدا بعديد من المواقع السياحية والتاريخية، التي تتمازج بين الماضي والحاضر، ويضم كهوفا ومغارات طبيعية أضفت عليه لمسة من الجمال الطبيعي. ويشكل القطاع السياحي في مركز الهدا مصدرا مهما في العملية التنموية الاقتصادية لمحافظة الطائف، حيث يشهد عملا جليا ومستمرا لعديد من المشروعات السياحية الواعدة، مثل: الفنادق والمنتجعات والمجمعات السكنية والنزل الريفية والمحال الترفيهية المتكاملة، وما يضمه حاليا من نمو متسارع للبنى التحتية الحديثة، لمجموعة من المطاعم والكافيهات التي تعد مقصدا دائما لعديد من الزوار وعنصرا فعالا وجاذبا على مدار العام.