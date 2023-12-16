مغادرة الطائرة السعودية الـ 29 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

غادرت مطار الملك خالد الدولي في الرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 29 متجهة إلى مطار العريش الدولي في مصر، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مواد طبية تزن 32 طنا، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

