الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار وعوائد السندات

واصلت أسعار الذهب الارتفاع اليوم بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى نهاية دورة التشديد النقدي وأشار إلى خفض تكاليف الاقتراض في عام 2024، مما أدى إلى هبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 2032.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:41 بتوقيت جرينتش بعد صعوده 2.4 في المائة أمس . وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.5 في المائة إلى 2046.80 دولار.

وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي، كما كان متوقعا على نطاق واسع بحسب رويترز.

وتراجع الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين مقابل منافسيه مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ أغسطس. وعادة ما تدعم الفائدة المنخفضة أسعار الذهب الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 23.83 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 في المائة إلى 937.25 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 994.82 دولار.