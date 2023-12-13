تعليق الدراسة في بكين بسبب العاصفة الثلجية

علقت الدراسة في المدارس الابتدائية والمتوسطة ورياض الأطفال بالعاصمة الصينية، بكين، اليوم، في ظل توقعات بتساقط ثلوج كثيفة.

وبحسب وكالة أنباء الصين قررت لجنة التربية والتعليم في بلدية بكين، اللجوء إلى التدريس المنزلي المؤقت ابتداء من اليوم، بعد أن أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في المدينة إنذارا باللون البرتقالي لمواجهة عاصفة ثلجية، وذلك في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

وقالت اللجنة إن المدينة ستقوم سريعا بعمل استعدادات للتدريس عبر الإنترنت، وستصدر لاحقا إخطارا بشأن استئناف الدراسة في المدارس.

كما أن المدينة في حالة تأهب للطرق الجليدية وموجة برد محتملة.

وخلال الفترة بين يومي الأحد والاثنين الماضيين شهدت بكين أول موجة لها من تساقط الثلوج الكثيفة هذا الشتاء.

وقال مرصد بكين للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تشهد المدينة تساقطا للثلوج الكثيفة بدءا من صباح اليوم حتى صباح بعد غد الجمعة. وفي يوم السبت المقبل، يتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى في الليل إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر.

واستجابة للإنذار باللون البرتقالي للعاصفة الثلجية، شجعت سلطات الأرصاد الجوية في المدينة المواطنين على اتخاذ احتياطيات السلامة على الطرق.

وقالت السلطات المحلية إنه يتعين إغلاق المواقع ذات المناظر الخلابة في المناطق الجبلية مؤقتا، فيما يجب تعليق تشغيل المرافق الترفيهية كبيرة الحجم في الأماكن المكشوفة بالمناطق غير الجبلية.