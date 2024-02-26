أضخم ميزانية إنتاجية لمسلسل «سيد الخواتم» و58 مليون دولار تكلفة الحلقة الواحدة

تصدر مسلسل "سيد الخواتم: خواتم السلطة" عرش الأعمال العالمية من حيث التكلفة الإنتاجية، حيث بلغت تكلفة الدقيقة الواحدة نحو مليون دولار.

ووصلت تكلفة الحلقة الواحدة إلى 58 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي إنتاج العمل 464 مليون دولار لثماني حلقات.

ميزانية مسلسل "خواتم السلطة" من شركة أمازون تفوقت على ميزانية أضخم عمل سينمائي، الذي كان من نصيب فيلم "حرب النجوم: القوة تنهض" الذي كلف 447 مليون دولار.

في الأعوام الأربعة الأخيرة بدأت كل من "نتفليكس" و"أمازون" و"ديزني+" و"أبل تي في" رفع حجم ميزانيات المسلسلات لتتساوى مع ميزانيات الأعمال السينمائية التي تكون في العادة مرتفعة، وكل هذا من أجل المنافسة على مشتركين جدد، كاسرين القاعدة التقليدية بأن المسلسلات دائما ما تكون ميزانياتها قليلة.

شركة أمازون حددت 814 مليون دولار من أجل إنتاج عملين هما "خواتم السلطة" كما ذكر سابقا ومسلسل "سيتاديل" الذي كلفت فيه الحلقة الواحدة 50 مليون دولار، حيث بلغ إجمالي إنتاج 7 حلقات 350 مليون دولار.

"ديزني" تعد من أكثر الشركات صرفا على مسلسلاتها، حيث صرفت على أعلى 3 مسلسلات لديها ما يقارب 555 مليون دولار، وكانت من نصيب "واندا فيجن" 225 مليون دولار في الإجمالي وللحلقة الواحدة 25 مليون دولار، ثم مسلسل "الغزو السري" 210 ملايين دولار وللحلقة الواحدة 35 مليون دولار، وأخيرا مسلسل "ماندلوري" المقتبس من عالم "حرب النجوم" حيث كانت الحلقة الواحدة تكلف 15 مليون دولار، وبلغ إنتاج الموسم الواحد 120 مليون دولار.

شبكة "إتش بي أو"، بجانب منصتها للبث على الإنترنت "إتش بي أو ماكس"، دفعت 505 ملايين دولار على أكبر ثلاثة أعمال لديها، مسلسل "هاوس أوف ذا دراجون" خصص له 200 مليون دولار، 20 مليون دولار لكل حلقة، يأتي بعده وبنفس حجم الميزانية المسلسل الحربي "الهادئ" وأخيرا مسلسل "صراع العروش" الذي بدأ الموسم الأول بمليون دولار لكل حلقة، لكن مع وصوله للموسم السابع بلغت ميزانية الحلقة الواحدة 15 مليون دولار، ليكون الإجمالي في ذلك الموسم 105 ملايين دولار.

"نتفليكس" تعد إحدى أكبر منصات البث على الإنترنت في العالم وأشهرها، ومعروفة بإنتاجاتها الكبيرة، سواء في المسلسلات أو الأعمال السينمائية، رفعت من ميزانية مسلسل "أشياء غريبة" الموسم الرابع إلى 270 مليون دولار، لتكلف الحلقة الواحدة 30 مليون دولار بعدما كانت الحلقة الواحدة تكلف في بداية الموسم الأول 6 ملايين دولار. ثم يأتي مسلسل "ساند مان" الذي يعد أكبر ثاني إنتاج للمنصة حيث بلغ 165 مليون دولار بتكلفة 15 مليون دولار للحلقة الواحدة.