برعاية وزير الثقافة .. مهرجان الرياض للمسرح يطلق آلية بـ 10 مسرحيات فائزة

برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، تطلق هيئة المسرح والفنون الأدائية اليوم مهرجان الرياض للمسرح في دورته الأولى في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في مدينة الرياض، حيث سيشهد على مدى 12 يوما عرض مسرحيات الفرق المتأهلة في مسابقة المهرجان التي قدمت من ثماني مدن بالمملكة.

وأعلنت الهيئة الفرق المسرحية المتأهلة في المهرجان، وهي: "بحر" لفرقة جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، و"الحجر" لفرقة نادي القفزة الأولى، و"طليعة هجر" لفرقة كلوز ميديا، و"صفعة" لفرقة كالوس، و"ذاكرة الشيطان" لفرقة رؤية، و"ضوء" لمسرح الطائف، و"بائع الجرائد" لفرقة فن بوكس، و"ذاكرة صفراء" لفرقة نورس، و"دوار مغلق" لنادي مسما المسرحي، و"الظل الأخير" لفرقة الوطن المسرحية التي قدمت عروضها في المدن التي قدمت منها؛ وهي: مدينة الرياض، والأحساء، والدمام، والقطيف، والطائف، وجدة، وحفر الباطن، والقصيم.

ويشهد مهرجان الرياض للمسرح إلى جانب عرض المسرحيات المتأهلة للمرحلة النهائية مجموعة من الفعاليات الثقافية، ومنها ندوات وقراءات نقدية، وورشة عمل عن فنون المسرح وتطوير مهارات المسرحيين وصقلها، وعرض مسرحية عالمية، إلى جانب تسليط الضوء على حياة الشاعر والكاتب المسرحي السعودي الراحل محمد العثيم نظير إسهاماته المسرحية الرائدة، من خلال عرض مسرحية من تأليفه، وإقامة معرض فني خاص بمسيرته الفنية.

وكشفت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان الرياض للمسرح، إذ يشهد في آخر أيامه تكريما للفرق المسرحية الفائزة في الدورة، إلى جانب إعلان وتكريم الفائزين بفئات جوائز المهرجان، وهي جائزة أفضل ممثل، وجائزة أفضل ممثلة، وجائزة أفضل نص مسرحي، وجائزة أفضل إخراج مسرحي، وجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، وجائزة أفضل إضاءة مسرحية، وجائزة أفضل سينوغرافيا، وجائزة أفضل مكياج مسرحي، وجائزة أفضل أزياء مسرحية، وجائزة أفضل موسيقى مسرحية، وجائزة أفضل ديكور مسرحي.

وكانت الهيئة قد أطلقت مسابقة مسرحية لاختيار الفرق المشاركة في المهرجان التي أسهمت في تنشيط وتفعيل الحراك المسرحي السعودي، واكتشاف وتطوير المواهب المحلية، ورفع مستوى الوعي بقطاع المسرح والفنون الأدائية، ودعم الإنتاج المحلي للمسرح؛ فضلا عن النهوض بحركة النقد المسرحي.

ويشكل مهرجان الرياض للمسرح ومسابقته امتدادا لجهود وزارة الثقافة في تعزيز وتأصيل التراث والهوية الفنية للمملكة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جوانبها الثقافية والفنية.