"تعليم الرياض" يستعد لاستقبال 1.2 مليون طالب وطالبة لبدء الفصل الدراسي الثاني

يعود أكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة غدا الأحد 12 جمادى الأول ١٤٤٥هـ إلى مقاعد الدراسة في مدارس الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض لإكمال رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.

وأكد عبدالسلام الثميري المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، اكتمال الاستعدادات والتجهيزات في المدارس ووصول الكتب الدراسية لجميع المدارس وتوزيعها على الطلاب والطالبات مع نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك بمتابعة مباشرة من الدكتور نايف بن عابد الزارع المدير العام للتعليم في المنطقة، وبالتكامل مع الإدارات المعنية وفق خطة عمل منظمة، إضافة إلى تنفيذ عدد من برامج التوجيه الطلابي لتقديم الدعم المناسب للطلاب والطالبات ولأسرهم من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية.

وأشار إلى أن الاصطفاف الصباحي حسب الدوام الشتوي سيكون الساعة 6:45 صباحا وبداية الحصة الأولى الساعة 7 صباحا .

وبين الثميري أن الإدارة نشرت في حسابها الرسمي على منصة X ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى عددا من الرسائل التحفيزية والتشجيعية الموجهة للطلاب والطالبات، ضمن حملتها الإعلامية المستمرة طوال العام الدراسي، والتي تتضمن رسائل توجيهية وتثقيفية وتعليمية، مشيدا بتعاون شركاء النجاح أولياء الأمور، ومؤكدا أهمية الشراكة بين الأسرة والمدرسة وتكامل الجهود بما ينعكس على مستوى الطلاب والطالبات ويحسن من نواتج التعلم.