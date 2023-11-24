موسم الرياض يطلق تحديات مسابقة البلوت بجائزة 50 ألف ريال

أطلق موسم الرياض 2023، مسابقة البلوت في تحديات تصل جائزتها إلى 10 آلاف ريال للفريق الفائز كل أسبوع، وتستمر التحديات لمدة ثمانية أسابيع، يتنافس الفائزون فيها على الجائزة الكبرى بقيمة 50 ألف ريال خلال الأسبوع التاسع في بلوت لاونج في منطقة الموسيقى في بوليفارد سيتي.

وتعد مسابقة البلوت واحدة من الرياضات الذهنية التي يقدمها موسم الرياض للزوار، حيث تحظى باهتمام كبير من مختلف شرائح المجتمع؛ لما تتمتع به من شهرة وشعبية واسعة لدى زوار الموسم.

وترافق المسابقة التي تقام في بوليفارد سيتي مجموعة من الفعاليات المتنوعة والعروض المسرحية، والحفلات، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المقاهي والمطاعم، وصالات الألعاب، والتجارب الترفيهية المميزة، ويمكن التسجيل في المسابقة عبر الرابط .

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق webook من خلال الرابط .