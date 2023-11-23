العملات الرقمية المشفرة .. إلى أين؟ «2 من 2»

كيف انتهت بنا الحال إلى صناعة العملات المشفرة التي تناقض عادة الأخلاقيات التي أسست عليها؟ تتلخص إحدى الإجابات في أن أي إبداع جديد يجتذب هوس المضاربة والخداع، خاصة في المراحل الأولى من تطوره. في القرن الـ19، خدعت البنوك المسؤولين عن فحصها بحشو احتياطياتها من الذهب بمسامير. وفي وقت أقرب إلى الزمن الحاضر، أعطانا عصر الدوت كوم شركات مثل إنرون، في حين جلبت طفرة التكنولوجيا الحيوية إليزابيت هولمز وTheranos.

تتمثل مشكلة أخرى في حقيقة مفادها أن منصات الصناعة التي تتعامل مع المستهلك مباشرة عملت على تطعيم أدواتها بطرق قديمة لممارسة الأعمال في تكنولوجيا مصممة خصيصا للتخلص من هذه الطرق. على سبيل المثال، في حين كانت FTX "بورصة" ـ بوابة إلى عملات مشفرة تعتمد على تكنولوجيا سلسلة الكتل ـ فإنها لم تستخدم جوهريا تكنولوجيات لا مركزية. على نحو لا يخلو من مفارقة، يخزن أغلب حاملي العملات المشفرة اليوم أصولهم في بورصات تتطلب مستويات عالية من الثقة وتحمل عددا كبيرا من الأخطار المرتبطة بالمؤسسات المالية التقليدية.

خلف الكواليس، بدأت صناعة العملات المشفرة تستخدم التكنولوجيا لتحويل كفة الميزان مرة أخرى نحو الإبداع. يتلخص أحد الأمثلة على ذلك في تطوير "إثبات الاحتياطيات"، وهي طريقة تعتمد على الرياضيات لتمكين المؤسسات من التحقق من أصولها المشفرة. مثل هذه الأدوات من الممكن أن تساعد على منع كوارث مثل كارثة FTX، حيث سمح الافتقار إلى الشفافية لبانكمان فريد بإخفاء الاحتيال المالي.

من الأهمية بمكان أن نعلم أن إثبات الاحتياطيات، وغير ذلك من الأدوات المماثلة، تعمل على أفضل نحو مع العملات المشفرة، لكن ليس الأصول المالية العادية ـ بما في ذلك الدولار. على هذا فقد دفعت هذه التطورات الفنية المؤسسات المالية التقليدية ـ وهي المؤسسات ذاتها التي سعت عملة بيتكوين إلى الحلول محلها ـ إلى احتضان العملات المشفرة. على سبيل المثال، أعلن بنك جيه بي مورجان خططا لنقل تريليونات الدولارات من القيمة إلى سلسلة الكتل، في حين تستكشف السلطات النقدية إنشاء عملات رقمية تابعة للبنوك المركزية، وهذا قد ينطوي على استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل لإصدار نسخ رقمية من عملاتها الورقية.

من المؤكد أن صناعة العملات المشفرة تواجه عدة تحديات عصيبة، البصمة البيئية الضخمة التي يخلفها تعدين بيتكوين، واستخدامها في معاملات غير مشروعة، وأوجه القصور المرتبطة بالخصوصية، وغير ذلك كثير. لكن كما يشير إثبات الاحتياطيات، فإن مجتمع العملات المشفرة يبتدع طرقا جديدة لتسخير الشفافية المتأصلة والجدارة بالثقة التي تتمتع بها تكنولوجيا سلسلة الكتل لإيجاد نظام بيئي مالي أكثر أمانا ومرونة.

مع تقدم هذه الإبداعات، تستكشف الحكومات في مختلف أنحاء العالم طرقا لحماية المستهلكين من تجاوزات صناعة العملات المشفرة. وتحسن هذه الحكومات صنعا بالنظر إلى ما هو أبعد من عناوين الأخبار الرئيسة، والسعي إلى إيجاد نهج متوازن يعمل على تمكين هذه التكنولوجيا الرائعة من الازدهار.

خاص بـ «الاقتصادية»

بروجيكت سنديكيت، 2023.