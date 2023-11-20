الأسهم الأوروبية تستقر بعد أسبوع قوي

شهدت الأسهم الأوروبية استقرارا اليوم الاثنين بعد أداء أسبوعي قوي جاء مدفوعا بزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة، فيما محا تراجع قطاع الرعاية الصحية مكاسب أسهم قطاع الطاقة.

ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة (08:10) بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز بنحو ثلاثة في المائة تقريبا الأسبوع الماضي. ويتجه المؤشر صوب تحقيق أول مكسب شهري منذ أغسطس.

وبعدما تزايدت توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في 2024 وأن يكون أول خفض بحلول أبريل، بدد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي حالة التفاؤل في السوق بإشارتهم إلى أن التضخم لا يزال مرتفعا وأن الاقتصاد قوي إلى حد ما.

وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 0.7 في المائة، بينما هبطت أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.6 في المائة بعدما هوي سهم باير الألمانية للأدوية والمبيدات 12 في المائة لأدنى مستوى في 12 عاما على خلفية إلغاء تجربة كبيرة وفي المراحل النهائية لعقار جديد مضاد للتجلط.

وهبط المؤشر داكس الألماني 0.1 في المائة.

وانخفض سهم أشتيد جروب البريطانية لتأجير المعدات 13.5 في المائة بعد توقع الشركة تسجيل أرباح سنوية أقل من التوقعات وتكلفة استهلاك تتجاوز ملياري دولار خلال العام.