مانشستر سيتي يحقق أرباحا قياسية تتماشى مع أفضل مواسمه .. 889.4 مليون دولار

بعد حصوله على أول ثلاثية الموسم الماضي، أعلن مانشستر سيتي اليوم أن النجاح قابلته خارج الملعب أرباح قياسية وأعلى إيرادات له على الإطلاق والاعتراف به باعتباره العلامة التجارية الأكثر قيمة لكرة القدم في العالم.

وحقق النادي، المملوك لجهات إماراتية، إيرادات قدرها 712.8 مليون جنيه استرليني "889.4 مليون دولار" حتى يونيو 2023 وفقا للتقرير السنوي لشركة مانشستر سيتي المحدودة بزيادة قدرها 99.8 مليون جنيه إسترليني 16.3 في المائة عن الموسم السابق مع صافي ربح قياسي بلغ 80.4 مليون جنيه.

وقال خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة سيتي في بيان "موسم 2022-2023 شهد وصول مانشستر سيتي إلى آفاق جديدة، "باختصار شهد الموسم الماضي تحقيق مانشستر سيتي لأفضل عام كروي وتجاري في تاريخه".

وشهد سيتي نموا مقارنة بالعام السابق في جميع مصادر الإيرادات التجارية وأيام المباريات والبث التلفزيوني.

وبلغت الإيرادات التجارية 341.4 مليون جنيه إسترليني يليها البث بقيمة 299.4 مليون جنيه استرليني ثم يوم المباراة بقيمة 71.9 مليون جنيه استرليني، بأرباح قدرها 80.4 مليون جنيه استرليني، أي ما يقرب من ضعف أرباح العام السابق القياسية البالغة 41.7 مليون جنيه استرليني.

وشهدت إيرادات يوم المباراة زيادة قدرها 17.4 مليون جنيه إسترليني 32 في المائة مع معدل حضور جماهيري بنسبة 99 في المائة في استاد الاتحاد على الرغم من أن متوسط ​​الحضور البالغ 53249 مشجعا خلال 19 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز كان أقل بقليل من رقمهم القياسي البالغ 54130 مشجعا والمسجل في موسم 2018-2019.

وارتفعت إيرادات البث بمقدار 50.4 مليون جنيه استرليني مقارنة بالعام السابق 20.2 في المائة ويرجع ذلك أساسا إلى وصول النادي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي والفوز بهما.

كما استفادت الأرباح من انتقالات لاعبين حيث حقق 121.7 مليون جنيه استرليني من هذه الانتقالات بزيادة كبيرة قدرها 79.8 في المائة عن الأشهر 12 الماضية.