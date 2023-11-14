الاتحاد الأوروبي يطلق الأسبوع الأول للموسيقى الأوروبية في السعودية

أطلقت مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى السعودية، بالتعاون مع سفارات الدول الأعضاء بالاتحاد وهيئة الموسيقى السعودية، النسخة الأولى من أسبوع الموسيقى الأوروبية بالسعودية. تجري فعاليات المهرجان في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر بالمركز السعودي للموسيقى، وتتضمن ثمان حفلات يحييها عديد من الفنانين الذين قدموا من مختلف دول أوروبا، وهي البرتغال والدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واستونيا واليونان وهولندا.

يجلب الحدث الفريد من نوعه هذا للجمهور السعودي بالرياض حفلات لفنانين أوروبيين يتنوعون بين موسيقى الجاز والبوب ومن الموسيقى الشعبية إلى الكلاسيكية. ومن بين الفرق الموسيقية فرقة لا سوسيتا دي كونسيرتي دي ميلانو، وهي فرقة وترية رباعية مشهورة من إيطاليا، وفرقة ثلاثي رامبرانت فريريكس، وهي ثلاثي جاز ذائع الصيت عالميا من هولندا، والمغنية الفرنسية سينثيا كوينتون الحائزة على عديد من الجوائز، إضافة إلى باقي الفرق.

وقال كريستوف فارنو، سفير الاتحاد الأوروبي، "فخورون للغاية بتنظيم الأسبوع الأول للموسيقى الأوروبية من أجل المساهمة في تعزيز المشهد الثقافي المزدهر بالمملكة، إنها طريقة ممتازة لأوروبا والسعودية لتعزيز التبادل الثقافي والحوار بين الشعوب من خلال تقديرنا المتبادل للموسيقى".