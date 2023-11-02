أسهم الرقائق تقود مؤشر نيكاي لتجاوز 32 ألف نقطة لأول مرة في أسبوعين

تجاوز المؤشر نيكاي عتبة 32 ألف نقطة اليوم الخميس لأول مرة في أسبوعين وسط رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سينهي دورة التشديد النقدي وأن عوائد السندات الأمريكية ستبلغ ذروتها.

وكانت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق من بين أكبر الرابحين على المؤشر، واستفادت أسهم النمو من التوقعات بانخفاض تكاليف الاقتراض، وثبت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في قراره المتعلق بالسياسة النقدية أمس الأربعاء، وعد المستثمرون لهجة جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي المحسوبة حول رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على أنها دلالة على التيسير النقدي.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.1 في المائة إلى 31949.89 نقطة عند الإغلاق بعد أن وصل إلى 32087.13 نقطة لأول مرة منذ 18 أكتوبر، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 في المائة، وكان الأداء القوي لأسهم شركات التكنولوجيا واضحا حين ارتفعت 1.07 في المائةعلى المؤشر توبكس.

وربح المؤشر نيكاي 3.09 في المائة على مدار الأسبوع. والأسواق اليابانية مغلقة اليوم الجمعة بمناسبة عطلة عامة، وزاد سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 10 في المائة ليكون أعلى سهم رابح على المؤشر نيكاي لليوم الثاني، ومن بين الأسهم الأخرى المرتبطة بالرقائق والتي حققت مكاسب كبيرة، سهم سكرين هولدينجز الذي ارتفع 7.7 في المائة، وسهم رينيساس إلكترونيكس الذي صعد 5.34 في المائة.