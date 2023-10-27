بيانات الزراعة لتحسين غلة المحاصيل «2 من 3»

هذا أمر ذو أهمية، خاصة للتحرك تجاه القضاء على الجوع. ولا تستطيع معظم البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل إنتاج ثلاثة مؤشرات ضرورية لتتبع الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة لإنهاء الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتشجيع الزراعة المستدامة.

ولهذا نحتاج إلى التركيز على المصادر التقليدية لبيانات التنمية مثل المسوح الأسرية، وكذلك المصادر الجديدة للبيانات مثل البيانات الجغرافية المكانية، وتكنولوجيات الاستشعار عن بعد، وبيانات الأجهزة المحمولة، والبيانات من وسائل التواصل الاجتماعي. ولتمكين الزراعة المراعية للبيانات للجميع، نحتاج إلى الموازنة بين الأساس والأوضاع الجديدة من خلال دمج مصادر البيانات التكميلية هذه بطرق مبتكرة لتحقيق رؤى جديدة.

وبشأن الحديث عن مؤشرات بيانات سيئة إضافة إلى قرارات سيئة فإن القرارات الجيدة ضرورية للنمو الزراعي. ومع ذلك، فإن القرارات لا يمكن أن تكون جيدة إلا بقدر الأدلة التي تثريها. وفي كل عام، تنفق البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل نحو 600 مليار دولار في القطاع الزراعي، وغالبا ما لا تكون هناك شواهد جيدة على إثراء تلك الاستثمارات. وغالبا ما تقوم الحكومات ومؤسسات الأعمال، بما في ذلك صغار المنتجين، بالتحرك في الظلام، وتتخذ قرارات حاسمة بشأن السياسات والاستثمارات دون الاستفادة من البيانات الزراعية الجيدة.

فندرة البيانات الزراعية عالية الجودة في الوقت المناسب تجعل من الصعب للغاية على واضعي السياسات اتخاذ قرارات سليمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في بلدانهم والحد من الفقر. ويؤدي ذلك إلى نتائج دون المستوى الأمثل، ما يتسبب في خسائر في الإنتاجية، ونقص في الدخل الزراعي، وفي نهاية المطاف زيادة الجوع والفقر. ولذلك، فإن سد فجوة البيانات الزراعية، وإبقاءها مغلقة، شرط مسبق بالغ الأهمية لاتخاذ القرارات والاستثمارات المستندة إلى الشواهد اللازمة لتعزيز التنمية الزراعية وتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة.

وحول سد الفجوة فقد تم إعداد مبادرة 50x2030 لسد فجوة البيانات الزراعية لتلبية هذه الحاجة. برنامج 50x2030 هو برنامج مدته عشرة أعوام بتكلفة 500 مليون دولار، يهدف إلى زيادة قدرات 50 بلدا من البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل على إنتاج وتحليل وتفسير وتطبيق البيانات على القرارات في القطاع الزراعي، التي تساند التنمية الريفية والأمن الغذائي.