سقوط 55 قتيلا في غزة جراء القصف الإسرائيلي

أعلن اليوم سقوط أكثر من 55 قتيلا في قطاع غزة ليلة أمس جراء الغارات الإسرائيلية، مع تكثيف إسرائيل ضرباتها على القطاع المحاصر.

وأفاد رئيس مكتب الإعلام الحكومي سلامة معروف عن سقوط "أكثر من 55 قتيلا إضافة إلى تدمير "أكثر من 30 منزلا".

وبحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة، قتل 4385 شخصا منهم 1756 طفلا و967 امرأة في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ الهجوم غير المسبوق لحركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر بحسب الفرنسية.ومن الجانب الإسرائيلي، قتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول .

