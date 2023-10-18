من سيدفع رواتب نيمار في حالة غيابه بسبب الإصابة عن الهلال ؟

سيحتاج البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا قائد منتخب بلاده لكرة القدم ونادي الهلال، إلى تقرير طبي من الجهاز الطبي في المنتخب البرازيلي مرفق به تقرير طبي من مستشفى برازيلي معتمد محليا ليتم إدراجه في برنامج "حماية فيفا للأندية"، الذي ينص على أحقيته في الحصول على تعويضات مالية بسبب إصابات اللاعبين خلال المشاركة مع المنتخب في المباريات الدولية.

وتعرض نيمار في وقت متأخر من الشوط الأول في لقاء البرازيلي وأوروجواي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 لإصابة خطيرة في الركبة وفقاً لتقارير إعلامية برازيلية، حيث خسرت البرازيل المواجهة 2/0.

وبدا الحزن واضحا على نيمار وغادر الملعب بعد تلقي العلاج لعدة دقائق، وقالت مصادر بالاتحاد البرازيلي إن المهاجم أصيب بالتواء شديد في الركبة اليسرى وسيخضع لفحوصات لتحديد ما إذا كانت هناك أي مشكلة كبيرة للأربطة.

وسيحتاج الهلال بعد تقديم تقارير الاتحاد البرازيلي الطبية لتقرير مراقب المباراة وتقرير اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي "فيفا" حتى يتم تسديد كامل رواتبه طيلة أيام إصابته وغيابه عن تمثيل الفريق في التدريبات الجماعية.

وتنص لائحة الاتحاد الدولي "فيفا" على أن أي إصابة تحدث لأي لاعب يشارك في مباريات رسمية أو "أيام فيفا" وتتسبب في غيابه عن تمثيل ناديه لأكثر من 28 يوما يتحمل الاتحاد الدولي راتبه الشهري.

وبدأ عمل الاتحاد الدولي "فيفا" بهذا القانون منذ سبتمبر 2012 بعد المخاطر التي تعرضت لها بعض الأندية، بعد إصابة لاعبيها في نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

ويتحدد مبلغ التعويض بحسب الراتب السنوي الذي يتقاضاه اللاعب، علما بأن الحد الأقصى للأجر اليومي الذي يمكن أن يسدده البرنامج 27 ألف دولار "101268 ريالا" على فترة زمنية لا تتعدى 365 يوما وإذا كان الراتب الأساسي للاعب أكثر من ذلك، فلن يقوم الـ"فيفا" بتغطية الجزء المتبقي، ما يجعل المبلغ الإجمالي للاعب الواحد قد يصل لـ9.855 مليون دولار "36963079 ريالا" كحد أقصى.