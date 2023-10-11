حصيلة قتلى قطاع غزة تتجاوز الألف

ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي إلى 1.055 في اليوم الخامس من بدء التصعيد بين الجانبين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وأعلنت الوزارة وفقا لوكالة فرانس برس: "استشهاد 1055 مواطنا وإصابة 5184 آخرين بجروح مختلفة"، مشيرة إلى أن جميع أسرة المستشفيات استنفذت والأدوية والمستهلكات الطبية في طريقها إلى النفاد.