أمين عام الأمم المتحدة: فرض إسرائيل حصار مطبق على غزة يثير القلق

أعلن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اليوم أنه "قلق جدا" بعد إعلان إسرائيل فرض حصار مطبق على قطاع غزة في أعقاب هجوم حماس المباغت.

وصرح جوتيريش للصحافيين أن الوضع الإنساني في غزة كان سيئا للغاية قبل تفجر الأعمال القتالية"، وأضاف "الآن سيتدهور أكثر وبشكل كبير".

وبحسب وكالات، فقد عبّر جوتيريش عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 500 فلسطيني في غزة وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف، فيما طالب جميع الأطراف المعنية بالسماح للأمم المتحدة بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمدنيين الفلسطينيين المحاصرين في غزة.

وقال جوتيريش "هناك نحو 137 ألف شخص يقيمون حاليا في منشآت الأونروا".