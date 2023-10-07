ارتفاع ضحايا زلزال غرب أفغانستان إلى 120 قتيلا

أوقع زلزال بقوة 6.3 درجة غرب أفغانستان صباح اليوم نحو 120 قتيلا بحسب حصيلة جديدة لهيئة الإغاثة في حالات الكوارث، وأكثر من 1000 جريح.

وقالت الهيئة الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومترا شمال غرب مدينة هرات، وأعقبته ثماني هزات ارتدادية بقوة تتراوح بين 4.3 و6.3 درجات.

وقال رئيس إدارة الكوارث في ولاية هرات موسى أشاري لوكالة فرانس برس "حتى الآن أحصينا أكثر من ألف جريح من نساء وأطفال ومسنين وقضى 120 شخصا على الأقل".

وفرّ الكثير من السكان من المباني في هرات حوالى الساعة 11.00 صباحا (6.30 بتوقيت جرينتش) مع بدء الهزات الارتدادية.

وقال بشير أحمد (45 عاما) "كنا في مكاتبنا وفجأة بدأ المبنى يهتز... وحدثت تشققات في الجدران وانهار بعضها وأجزاء من المبنى".

وأضاف "لا أستطيع الاتصال بعائلتي، الاتصالات بالشبكة مقطوعة. أنا قلق وخائف جدا، كان الأمر مرعبا".

في هذه الأثناء، وقفت حشود من النساء والأطفال في شوارع هرات الواسعة، بعيدا عن المباني الشاهقة، في اللحظات التي أعقبت الزلزال الأول والهزات الارتدادية التي تلاحقت خلال أكثر من ساعة.

وقال الطالب إدريس أرسالا البالغ من العمر 21 عاما، وهو آخر من خرج من فصله الدراسي بأمان مع بدء الزلازل "كان الوضع مروعا للغاية، ولم أشهد شيئاً كهذا من قبل".