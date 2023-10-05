هبوط بورصات الخليج وسط المخاوف من أسعار الفائدة

تراجعت أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج في التعاملات المبكرة اليوم وسط مخاوف من مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، فيما يتجه المؤشر القطري صوب تسجيل ثاني خسارة أسبوعية.

وأدت التصريحات المتشددة من مجلس الاحتياطي وعلامات على متانة أكبر اقتصاد في العالم إلى زيادة التوقعات بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد ترتفع أكثر.

وانخفض المؤشر السعودي 0.5 في المائة متأثرا بتراجع سهم شركة النفط (أرامكو) 0.7 في المائة وهبوط سهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات 3.1 في المائة بحسب رويترز.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.5 في المائة. وهبط مؤشر دبي 0.4 في المائة مع انخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1 في المائة. وانخفض المؤشر القطري 0.5 في المائة ويتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية مع تراجع معظم الأسهم المدرجة عليه.