فرنسا تسعى لتهدئة المخاوف المتزايدة بشأن "غزو" بق الفراش

سعت الحكومة الفرنسية اليوم إلى تهدئة المخاوف العامة المتزايدة بشأن "غزو" مفترض لبق فراش، قائلة إنه ليس هناك أي دليل على عودة ظهور هذه الحشرة في وسائل النقل العام.

وقال مواطنون مذعورون إنهم رأوا هذه الحشرة في الأسابيع الأخيرة في القطارات ومترو باريس وكذلك في دور سينما ومدارس.

وبحسب "الفرنسية" أثارت هذه المشاهد حالة من الذعر عبر البلاد فيما تستضيف فرنسا كأس العالم للرغبي وتستعد لاستقبال الملايين من أنحاء العالم بمناسبة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل.

وبالإضافة إلى تصدرها عنوانين الصحف، أصبحت الزيادة المبلغ عنها في انتشار بقّ الفراش موضوعا للنكات في البرامج الحوارية التلفزيونية الأمريكية الليلية.

لكن المسؤولين يصرون على أنه ليس هناك دليل علمي يشير إلى أي زيادة حادة في انتشار بق الفراش، وأن الصور المنشورة على الإنترنت لا تعني بالضرورة أعدادا متزايدة منها.

وقال وزير النقل كليمان بون للصحافيين اليوم بعد عقد اجتماع طارئ مع أبرز الشركات المشغلة "ليست هناك عودة ظهور للبق" في وسائل النقل.

وأضاف "ليست هناك زيادة في الأعداد. لا داعي للهلع".

وتابع "يؤخذ هذا الأمر على محمل الجد وكل حالة يبلغ عنها تتلقى استجابة ويتم التحقق منها"، مشددا على أنه لم تثبت أي من الحالات التي أبلغ عنها في الأسابيع الأخيرة في مترو باريس أو في القطارات بين المدن.

بدوره، قال الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران إن اجتماعا وزاريا سيعقد الجمعة تستضيفه رئيسة الوزراء إليزابيت بورن للنظر في هذه المسألة.