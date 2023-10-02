25 جريحا جراء حريق بمديرية الأمن في مصر

أصيب 25 شخصا على الأقل بجروح جراء حريق هائل اندلع في مقر مديرية الأمن في مدينة الإسماعيلية المصرية حيث وضعت كل المستشفيات في حال تأهب لاستقبال ضحايا محتملين، حسبما قال مصدر أمني. واندلع الحريق الذي لم يعرف مصدره على الفور، في مقر مديرية الأمن قبل الفجر. وأظهرت صور نشرت على الإنترنت ألسنة لهب ضخمة تلتهم طبقات المبنى الذي يعد من الأكبر في المدينة.

وأشارت وسائل إعلام رسمية الى أن وزارة الصحة أرسلت 30 سيارة إسعاف الى مكان الحريق، بينما توجهت إلى الإسماعيلية طائرتان عسكريتان.

