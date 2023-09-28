"أرامكو" تستحوذ على حصة أقلية في "مد أوشن" بـ 500 مليون دولار

وقعت أرامكو السعودية، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في شركة "مد أوشن" للطاقة مقابل 500 مليون دولار.

وتعمل "مد أوشن" للطاقة حاليا على استحواذ حصص في أربعة مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المسال، مع استراتيجية نمو لإنشاء أعمال عالمية متنوعة للغاز الطبيعي المسال. وتمثل الشراكة الاستراتيجية مع "مد أوشن" أول استثمار دولي لأرامكو السعودية في الغاز الطبيعي المسال.

ويخضع إتمام الصفقة للموافقات التنظيمية والاشتراطات النهائية. ولدى أرامكو السعودية أيضا خيار زيادة حصتها والحقوق المرتبطة بها في "مد أوشن" للطاقة" في المستقبل. وتعد "مد أوشن" إحدى الشركات التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي المسال، أسستها وتديرها "إي آي جي.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر: "يسعدنا أن نعزز شراكتنا الاستراتيجية مع (إي آي جي)، من خلال هذا الاستحواذ، الذي يمثل أول استثمار عالمي لأرامكو السعودية في الغاز الطبيعي المسال.

ونتوقع نموا قويا في الطلب على الغاز مع استمرار التوجه العالمي نحو تحول الطاقة. ولا شك في أن الغاز يعد وقودا حيويا والمادة الأولية في مختلف الصناعات، لذلك نعتقد أنه سيكون مهما لتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة لطاقة آمنة ومتوفرة وأكثر استدامة".