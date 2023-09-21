اسم زَيْنَب

يحلو لكثيرين تسمية بناتهم بـ"زَيْنب" وهو اسم على وزن "فَيْعَل" وجذره "ز، ن، ب" وسُمِّيت ‏المرأة بهذا الاسم إمَّا لِسِمَنها من "الزَّنَب" وهو السِّمَن، أو من زُنابى العَقْرب، لأن زُنابة العقرب: ‏إبرتها، أو من "الزَّينب" وهو شجر حسن المنظر طيِّب الرائحة واحدته زَيْنَبَة كما في المعاجم ‏اللغوية، جاء في تاج العروس: "زَنِبَ يَزْنَبُ زَنَبا: سَمِن، والزَّنَبُ: السِّمَن، والأزْنَبُ: السَّمِيْن، وبه ‏سُمِّيت المرأة زَيْنب... أو مِنْ زُنَابى العقرب... أو من الزَّينب لشجر حسن المنظر طيِّب الرائحة ‏واحدته زَيْنَبَة...".‏