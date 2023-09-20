1 من بين كل 3 موظفين في دول الخليج لديهم أحد علامات "الاحتراق الوظيفي"

أصدر مجلس الصحة الخليجي، دليلا توعويا يهدف إلى توعية الموظفين بشأن "الاحتراق الوظيفي"، والتعرف على مراحله والتعامل معه، ضمن جهوده لدعم الصحة النفسية في بيئة العمل.

وكان المجلس قد أطلق حملة توعوية بعنوان "حط خط بينك وبين الاحتراق الوظيفي" تستهدف الموظفين في جميع المجالات والقطاعات في دول الخليج، لرفع الوعي بمشكلة الاحتراق الوظيفي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه هذه الظاهرة الهامة، حيث تم تصنيفها من قبل منظمة الصحة العالمية في 2019، تحت بند الظواهر المهنية المرتبطة بالعمل، وتشير الدراسات أن 1 من بين كل 3 موظفين في دول الخليج لديهم أحد علامات الاحتراق الوظيفي.

ويحتوي الدليل معلومات حول الاحتراق الوظيفي والفرق بينه وبين ضغوط العمل العادية، ويقدم حلولا لها، إضافة إلى عدد من النصائح والخطوات للموظفين ومرؤوسيهم من أجل منظومة وظيفية ناجحة، كما تم إطلاق اختبار للموظفين والمديرين لتقييم مدى تعرضهم للأعراض المرتبطة بالاحتراق الوظيفي وتحديد المرحلة التي يمرون بها من ضغوط العمل، كما يتم تحديد نتائج بناء على أجوبة الفرد و توفير الأدوات التمكينية للتأقلم مع ضغوطات العمل والتكيف معها.