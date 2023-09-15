تمويل إنتاج صلب صديق للبيئة في بريطانيا يهدد 3 آلاف وظيفة

أعلنت حكومة المملكة المتحدة اليوم أنها ستخصص 500 مليون جنيه استرليني (621 مليون دولار) لتمويل إنتاج صلب صديق أكثر للبيئة في أكبر مصنع للفولاذ في البلاد، لكنها لفتت إلى أن 3000 وظيفة في خطر.

وأفادت وزارة التجارة والأعمال بأن الأموال ستستخدم لتمويل فرن قوس كهربائي جديد في محطة "تاتا ستيل" في بلدة بورت تالبوت في جنوب ويلز، ستحمي 5000 وظيفة من بين أكثر من 8000.

وبحسب "الفرنسية"، هددت المجموعة التي تتخذ من بومباي مقرا بإغلاق المحطة العملاقة ما لم تحصل على مساعدات من الدولة.

وأشادت وزيرة الأعمال والتجارة كيمي بادينوك بالتمويل باعتباره "حزمة دعم تاريخية" من شأنها حماية الوظائف التي كان من الممكن خسارتها.

وقللت من أهمية المخاوف حيال خسارة محتملة لوظائف مؤكدة خلال زيارة إلى المحطة "ننقذ وظائف كان من الممكن خسارتها. من دون هذا الاستثمار، لكنا على الأرجح شهدنا نهاية حتمية لصناعة الفولاذ في هذا الجزء من البلاد، ربما في المملكة المتحدة برمتها".

وارتفعت تكاليف قطاع إنتاج الفولاذ بشكل كبير في ظل ارتفاع أسعار الطاقة مدى معظم الشهور الـ18 الماضية غداة الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

ويعد مبلغ 500 مليون جنيه استرليني جزءا من استثمار بقيمة 1.25 مليار جنيه استرليني من قبل "تاتا ستيل" التي تدعم عملياتها في بورت تالبوت أيضا حوالى 12500 وظيفة ضمن سلاسل الإمداد.