اتفاقية لتطوير مشاريع سياحية عالمية المستوى في الباحة .. تشمل التجزئة والضيافة والمطاعم

وقعت "أسفار"، الشركة السعودية للاستثمار السياحي وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع أمانة منطقة الباحة، بهدف تطوير مشاريع سياحية عالمية المستوى، تشمل قطاعات التجزئة والضيافة والمطاعم، وذلك على هامش معرض "سيتي سكيب" العالمي الذي تستضيفه الرياض تحت رعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وتعليقاً على الاتفاقية أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "أسفار" الدكتور فهد بن مشيط، أن الشركة تهدف للاستثمار في المدن الواعدة السعودية مثل الباحة لتعزيز مفاهيم السياحة الجبلية والزراعية في المملكة، كما تسعى للارتقاء بمفهوم السياحة الجبلية إلى مستوى غير مسبوق في المملكة، وتوفير باقة متنوعة من التجارب العصرية التي تمزج مفهوم المغامرة بالتشويق والترفيه، بالإضافة إلى استثمار نقاط القوة وتعزيزها وتطوير جميع العناصر المساندة لتكوين منظومة سياحية في الباحة جاذبة للزوار".

بدوره أشار أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط إلى أن الباحة تتمتع بطاقات كامنة وتذخر بالمناظر الطبيعية الخلابة، والمرتفعات الساحرة، والمناطق الأثرية العديدة، والتي بعضها مرشح للدخول في قائمة اليونسكو للتراث الإنساني، مؤكدا أهمية المشاريع السياحية التي تسهم بدورها في دمج الثقافة بالسياحة وتعريف العالم بالمملكة العربية السعودية والدور الحضاري الذي لعبته على مر التاريخ، معبرا عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع "أسفار" لتعزيز وتمكين القطاع السياحي في الباحة للارتقاء بدوره في تنويع الاقتصاد الوطني، وإثراء المحتوى المحلي ومشاركته مع السياح.

ويأتي المشروع تماشيا مع مستهدفات رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب السعودي.