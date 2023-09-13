الذهب ينخفض مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب اليوم لكنها تماسكت فوق أدنى مستوى في أسبوعين بلغته في الجلسة الماضية مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية التي قد توفر مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة (05:14) بتوقيت جرينتش، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1910.87 دولار للأوقية "الأونصة"، بعدما لامست أدنى مستوياتها منذ 25 أغسطس عند 1906.50 دولار للأوقية أمس. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1993.30 دولار للأوقية.

ومن المنتظر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في الساعة (12:30) بتوقيت جرينتش، ومع ارتفاع أسعار الطاقة فإن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيكون أعلى.

وعلى الرغم من التوقعات بأن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية يومي 19 و20 سبتمبر أيلول، فإن البنك المركزي سينتظر على الأرجح حتى الفترة بين أبريل ويونيو 2024 أو بعد ذلك قبل خفض الفائدة، وفقا لخبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم.

والذهب شديد الحساسية لرفع الفائدة لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 22.92 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.5 في المائة إلى 905.49 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8 في المائة إلى 1230.44 دولار للأوقية.