250 لاعبا ينتقلون في دوري "روشن" .. عوائد 9 أندية 260 مليون ريال

تجاوزت عائدات تسعة أندية في دوري روشن السعودي للمحترفين من بيعها وإعارتها للاعبين في الصفقات المعلنة خلال فترة الانتقالات الصيفية أكثر من 260.5 مليون ريال، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية.

وغادر 250 لاعب صفوف أندية المسابقة المشاركة في النسخة الحالية، إما بنهاية عقد اللاعب أو إجراء مخالصة مالية أو الانتقال أو الإعارة لأندية داخل السعودية أو خارجها، الواضح تفصيلها 90 صفقة، من بينها 16 صفقة معلن تفاصيلها المالية، و74 صفقة انتقال مجاني انتهاء عقد اللاعب فيها.

وتصدر الشباب قائمة الأندية السعودية من حيث العائدات المالية وبلغت 77.1 مليون ريال، التعاون ثانيا بـ 66.4 مليون ريال، الاتفاق 47 مليون ريال، الفتح 39.5 مليون ريال، ضمك 11 مليون ريال، الأهلي سبعة ملايين ريال، الهلال 5.5 مليون ريال، النصر أربعة ملايين ريال، والاتحاد ثلاثة ملايين ريال.

كما تصدر الأخدود أندية المسابقة من حيث عدد اللاعبين المغادرين بواقع 22 لاعبا من بينها سبعة لاعبين بصفقات مجانية، و15 صفقة غير معلنة، يليه الأهلي 19 لاعبا، صفقتين معلنتين، وست انتقال مجاني و11 صفقة غير معلنة، التعاون 18 لاعبا، أربع صفقات معلنة وصفقتين انتقال مجاني، و11 غير معلنة، الخليج 18 لاعبا، خمس انتقال مجاني، و13 غير معلنة، الاتفاق 17 لاعبا، صفقة معلنة وأربع انتقال مجاني و12 غير معلنة، الهلال 17 لاعبا، صفقة معلنة، وخمس انتقال مجاني و11 غير معلنة، الشباب 16 لاعبا، ثلاث معلنة، وصفقتين انتقال مجاني و11 غير معلنة، الاتحاد 14 لاعبا، صفقة معلنة وخمس انتقال مجاني وثمان غير معلنة، الرياض 14 لاعبا، سبع انتقال مجاني وسبع غير معلنة، الطائي 13 لاعبا، ثلاث انتقال مجاني، وعشر غير معلنة، الحزم 13 لاعبا، خمس انتقال مجاني وثمان غير معلنة، ضمك 11 لاعبا، واحدة معلنة، وأربع انتقال مجاني وست غير معلنة، الفيحاء عشرة لاعبين، ثلاث انتقال مجاني وسبع غير معلنة، أبها تسعة لاعبين، ثلاث انتقال مجاني وست غير معلنة، الرائد تسعة لاعبين، ست انتقال مجاني وثلاث غير معلنة، الفتح ثمانية لاعبين، صفقة معلنة وأخرى مجانية وست غير معلنة، وأخيرا الوحدة ستة لاعبين، ثلاث انتقال مجاني ومثلها غير معلنة.