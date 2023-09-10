ولي العهد يلتقي رئيس الأرجنتين على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، اليوم، الرئيس ألبرتو فرنانديز، رئيس جمهورية الأرجنتين.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

