هل يتولى أسطورة تشلسي تدريب نادي الشباب ؟

بات جون تيري النجم الأسطوري السابق لتشيلسي الإنجليزي، على أعتاب تدريب نادي الشباب السعودي.

وبحسب صحيفة "ذي صن" فإن جون تيري يجري مفاوضات مع الشباب، وتوصل بالفعل لاتفاق بشأن تولي منصب المدير الفني.

وكان تيري (42 عاما) أجرى محادثات مع الشباب الشهر الماضي، قبل أن تتجدد المفاوضات بين الطرفين في الوقت الراهن، ويرتبط تيري بعقد لتدريب أكاديمية نادي تشيلسي لمدة موسم واحد، وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي لن يقف في طريق نجمه السابق إذا أراد نقل مسيرته التدريبية إلى السعودية.

وقدم تيري مسيرة حافلة مع تشيلسي حيث توج معه بـ 5 ألقاب للدوري الإنجليزي ولقب في أبطال أوروبا و 5 في كأس إنجلترا، وشارك مع الفريق في 717 مباراة، وبعد الاعتزال اتجه إلى عالم التدريب لكنه لم يحظ بنفس نجاحه كلاعب، وعمل في الفترة الأخيرة مساعدا لدين سميث في تدريب ليستر سيتي واستون فيلا.

ويتواجد ستيفين جيرارد النجم الأسطوري لليفربول في السعودية حيث يتولى تدريب الاتفاق، كما يتولى روبي فولر النجم السابق لليفربول تدريب القادسية.