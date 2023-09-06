هل يكون 2023 العام الأكثر سخونة على الإطلاق في تاريخ البشرية ؟

من المرجح أن يكون 2023 هو العام الأكثر سخونة في تاريخ البشرية، وأن درجات الحرارة العالمية خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي كانت الأكثر دفئا على الإطلاق، حسبما ذكر مراقب المناخ في الاتحاد الأوروبي الأربعاء.

ضربت موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وكان لها تأثير كبير في الاقتصادات والنظم البيئية وصحة الإنسان.

وقالت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) التابعة للاتحاد الأوروبي في تقرير إن متوسط درجة الحرارة العالمية في يونيو ويوليو وأغسطس بلغ 16.77 درجة مئوية (62.19 درجة فهرنهايت)، محطما الرقم القياسي السابق لـ 2019 البالغ 16.48 درجة مئوية.

وقالت سامانثا بيرجيس نائبة مديركوبرنيكوس لفرانس برس "الأشهر الثلاثة التي مررنا بها للتو هي الأكثر دفئا منذ نحو 120 ألف عام، أي في تاريخ البشرية"، وكان الشهر الماضي هو شهر أغسطس الأكثر سخونة على الإطلاق والأكثر دفئا من جميع الأشهر الأخرى باستثناء يوليو 2023.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس "لقد بدأ الانهيار المناخي"، مضيفا "لقد حذر العلماء منذ فترة طويلة مما سيطلقه إدماننا على الوقود الأحفوري، مبينا أن مناخنا ينهار بشكل أسرع مما يمكننا مواجهته، مع ظواهر مناخية متطرفة تضرب كل ركن من أركان الكوكب.

ولعبت درجات حرارة سطح البحر العالمية المرتفعة بشكل قياسي دورا رئيسا في تأجيج الحرارة طوال فصل الصيف، مع موجات الحر البحرية التي ضربت شمال المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.

وقال بورغيس "بالنظر إلى الحرارة الإضافية التي لدينا في سطح المحيط، فإن الاحتمال هو أن يكون 2023 هو العام الأكثر دفئا على الإطلاق"، مضيفا "أنه إذا كان فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي طبيعيا، فيمكننا أن نقول تقريبا إن 2023 سيكون العام الأكثر دفئا الذي شهدته البشرية".

وأضاف التقرير أن متوسط درجة الحرارة العالمية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023 هو ثاني أدفأ درجة حرارة مسجلة، حيث يقل بمقدار 0.01 درجة مئوية فقط عن المستوى القياسي لـ 2016.

ارتفاع حرارة المحيطات

يقول العلماء إن المحيطات امتصت 90 في المائة من الحرارة الزائدة الناتجة عن النشاط البشري منذ فجر العصر الصناعي، تستمر هذه الحرارة الزائدة في التراكم مع تراكم غازات الدفيئة - بشكل رئيس من حرق النفط والغاز والفحم في الغلاف الجوي للأرض.

وباستثناء المناطق القطبية، تجاوز متوسط درجات حرارة سطح البحر العالمي الرقم القياسي السابق المسجل في مارس 2016 كل يوم هذا الصيف في الفترة من 31 يوليو إلى 31 أغسطس، لقد تجاوز متوسط درجة حرارة المحيط الأرقام القياسية للحرارة الموسمية بشكل منتظم منذ أبريل.

كما أن المحيطات الأكثر دفئا أقل قدرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، ما يؤدي إلى تفاقم الحلقة المفرغة للاحتباس الحراري فضلا عن تعطيل النظم البيئية الهشة.

وقالت C3S إن الجليد البحري في القطب الجنوبي ظل عند مستوى قياسي منخفض لهذا الوقت من العام بقيمة شهرية أقل بنسبة 12 في المائة من المتوسط، وهو "أكبر شذوذ سلبي على الإطلاق لشهر أغسطس منذ بدء عمليات المراقبة عبر الأقمار الصناعية" في السبعينيات.

ومن المرجح أن ترتفع درجات الحرارة: فقد بدأت للتو ظاهرة النينيو المناخية، التي تعمل على تسخين المياه في جنوب المحيط الهادئ وخارجه، ويتوقع العلماء أن تظهر أسوأ آثار ظاهرة النينيو الحالية في نهاية 2023 وحتى العام المقبل.

وفي قمة المناخ في باريس 2015، اتفقت البلدان على إبقاء الزيادات في درجات الحرارة العالمية عند مستوى "أقل بكثير" من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، مع هدف طموح يبلغ 1.5 درجة مئوية.

وسيقيم تقرير لخبراء الأمم المتحدة من المقرر صدوره هذا الأسبوع التقدم الذي أحرزه العالم في تحقيق هذا الهدف وسيبلغ القادة قبل قمة المناخ عالية المخاطر في دبي التي تبدأ في 30 نوفمبر، ومن المتوقع أن يظهر ما يسمى بـ "التقييم العالمي" أن البلدان متخلفة كثيرا عن الوفاء بالتزاماتها.

وقال "إن ارتفاع درجات الحرارة يتطلب زيادة في العمل. ويجب على القادة أن يكثفوا جهودهم الآن من أجل إيجاد حلول للمناخ"، جاءت نتائج C3S من التحليلات التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر باستخدام مليارات القياسات من الأقمار الصناعية والسفن والطائرات ومحطات الطقس حول العالم.

تسمح البيانات غير المباشرة، مثل حلقات الأشجار والعينات الجليدية، للعلماء مقارنة بدرجات الحرارة الحديثة بالأرقام قبل بدء السجلات في منتصف القرن 19.