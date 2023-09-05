فرسان السعودية في المعلوماتية يصلون الرياض متوجين بثلاث جوائز عالمية

وصل فرسان المنتخب السعودي للمعلوماتية - اليوم - إلى الرياض حاملين معهم ثلاث جوائز عالمية، عقب مشاركتهم في الدورة 35 لأولمبياد المعلوماتية الدولي 2023، التي أقيمت في جمهورية المجر، بمشاركة 360 طالبا وطالبة يمثلون 90 دولة.

واحتفي بالفرسان لدى وصولهم مطار الملك خالد الدولي، حيث استقبلوا وسط حفاوة وترحيب من قبل عدد من المسؤولين بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم وعدة قطاعات حكومية وخاصة وأولياء أمور الطلاب.

ومثل المملكة في الأولمبياد فريق مكون من أربعة طلاب هم: حميد الهذلي بالصف الثاني الثانوي من تعليم الشرقية، وحصد الميدالية البرونزية، وأديب الشهري بالصف الثاني الثانوي من تعليم الشرقية، وحصل على شهادة تقدير، وعيسى الموسى بالصف الثاني الثانوي من تعليم الأحساء، ونال شهادة تقدير، وجوري الجهني في الصف الثالث الثانوي من تعليم المدينة المنورة.

ويستهدف أولمبياد المعلوماتية الدولي طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في مجال علم المعلوماتية على مستوى العالم، ويقام مرة كل عام ولمدة ثمانية أيام، باستضافة إحدى الدول وإعداد الأسئلة النظرية والعملية، حيث يتم اختبار مهارات الطلاب مع حل المشكلات الحيوية في مختلف فروع علم المعلوماتية.

يذكر أن الأولمبياد الدولي للمعلوماتية أكبر مسابقة دولية سنوية في مجال المعلوماتية والأعرق في العالم، وتستهدف الطلاب دون سن الـ 20، وهي مسابقة برمجة تنافسية لطلاب المدارس من المرحلة الثانوية، ويتنافس فيها الطلاب لصقل مهاراتهم المعلوماتية، من خلال تحليل المشكلات وتصميم الخوارزميات وهياكل البيانات والبرمجة والاختبار، وعلى كل متسابق التعامل مع ثلاث مهام تتضمن مشكلات يتعين عليه حلها في غضون خمس ساعات.