البيت الأبيض يطلب من الكونجرس تمديد التمويل لفترة قصيرة لتفادي الإغلاق

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن متحدثة باسم مكتب الإدارة والميزانية قولها إن البيت الأبيض طلب من الكونجرس اليوم الموافقة على تمديد تمويل حكومي قصير الأجل لتجنب الإغلاق خلال المحادثات المتعلقة بالميزانية.

وبحسب "رويترز" قالت المتحدثة للصحيفة "على الرغم من استمرار العمل الحاسم للتوصل إلى اتفاق بين الحزبين وبين مجلسي الكونجرس على فواتير المخصصات المالية في العام المالي 2024، من الواضح أنه سيكون من الضروري تمديد قصير المدى في الشهر المقبل".

ولم يتسن التواصل مع ممثلي المكتب من أجل التعليق على التقرير.

وينتهي التمويل الحالي للحكومة الاتحادية في 30 سبتمبر. وإن لم يُتخذ قرار قبل بداية السنة المالية المقبلة في الأول من أكتوبر، فسيحدث إغلاق في عدد ضخم من المقار الحكومية.

ويتعين أن يقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي ومجلس النواب الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري أي إجراءات مالية.

وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هذا الشهر إنه اجتمع مع كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب واتفقا على إجراء بديل قصير المدى.