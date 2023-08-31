"الترفيه": 70 مليون ريال قيمة دعم مبادرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع "كفالة"

ضمن مبادرة دعم منشآت الترفيه التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، قدمت المبادرة منذ انطلاقها في يوليو 2022 نحو 70 مليون ريال، ما بين تمويل وضمانات للمنشآت العاملة في قطاع الترفيه بجميع مناطق المملكة، والتي بلغ عددها حتى نهاية شهر يونيو الماضي 16 منشأة، فيما بلغت قيمة الضمانات 31.3 مليون ريال، استفادت منها المنشآت الترفيهية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وتتطلع المبادرة مستقبلا لتطوير القطاع الترفيهي في المملكة عبر الإسهام في نمو المنشآت المستفيدة، لتصبح ضمن المنشآت الكبيرة في القطاع، إضافة إلى تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة، وزيادة نسبة التمويل للمنشآت العاملة في مجالات الترفيه، والخدمات ذات الصلة بسلاسل الإمداد للقطاع الترفيهي وبنيته التحتية في المملكة، كما تسهم المبادرة في تعزيز منظومة قطاع الترفيه وتحقيق الاستدامة.

وتأتي مبادرة دعم منشآت الترفيه ضمن برامج مبادرة "دعم وتحفيز الاستثمارات في قطاع الترفيه" بالتنسيق بين الهيئة العامة للترفيه، وبرنامج جودة الحياة، لدعم وتطوير القطاع الترفيهي في المملكة، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.

وتعد المبادرة جزء من الحلول التمويلية التي تقدمها الهيئة للمنشآت في قطاع الترفيه بالتعاون مع البنوك وجهات التمويل في المملكة، وقد تم تحديد عدد المنشآت التي تدعمها المبادرة بناء على معايير برنامج "كفالة".